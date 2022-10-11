أظهرت أحدث إحصاءات بريطانية انخفاض معدل البطالة لأدنى مستوى منذ نحو 50 عاما.

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية " بي بي سي" عن مكتب الاحصاء الوطني القول إن معدل البطالة تراجع إلى 5ر3% خلال ثلاثة أشهر حتى آب/أغسطس الماضي، فيما تعد أدنى نسبة منذ مطلع .1974

ومع ذلك، مازال هناك ضغط على الأجور، حيث لا تتماشى الزيادات في الأجور الاعتيادية مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

وذكر المكتب إنه إذا أخذ زيادة الاسعار في الاعتبار، سوف نجد أن قيمة الاجور الاعتيادية قد تراجعت بنسبة 9ر2%.

وأضاف المكتب أن الاجور الاعتيادية، باستثناء الحوافز، ارتفعت بنسبة سنوية تقدر بـ 4ر5% خلال الفترة من حزيران/يونيو حتى آب/أغسطس الماضيين.

وكشف المكتب أن هذا أعلى زيادة للاجور الاعتيادية بعيدا عن فترة جائحة كورونا.

كما تراجع عدد الوظائف الشاغرة خلال ثلاثة أشهر حتى أيلول/سبتمبر الماضي بواقع 46 ألف وظيفة، ليصل الاجمالي إلى مليون و 246 ألفا ، وهو ما يعد أكبر تراجع منذ منتصف 2020 خلال فترة جائحة كورونا.