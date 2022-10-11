قالت وزارة الحفاظ على البيئة في نيوزيلندا اليوم الثلاثاء إن جميع الحيتان، البالغ عددها 240 والتي جنحت عند جزيرة بيت النائية، نفقت بعد أيام من نفوق 215 حوتا على شاطئ جزيرة تشاتام القريبة.

وقال ديف لوندكويست المستشار الفني البحري لدى الوزارة، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن فريقا فنيا قيَّم الوضع أمس الاثنين ونفذ عملية قتل رحيم للحيتان الباقية على قيد الحياة.

وأضاف "لا يتم اتخاذ مثل هذا القرار باستخفاف، لكنه في مثل هذه الحالات هو الخيار الأفضل". وقال إن الوزارة لا تحاول إعادة تعويم الحيتان في المنطقة بسبب خطر هجوم أسماك القرش على كل من البشر والحيتان.

وقال دارين جروفر المدير العام في مشروع جوناه الخيري، الذي يتعامل مع الحيتان العالقة، إنه لم يكن هناك عدد كاف من الأشخاص في المنطقة للمساعدة في إعادة تعويم الحيتان.

وتشكل جزيرتا بيت وتشاتام أرخبيل جزر تشاتام الذي يقع على بعد حوالي 840 كيلومترا قبالة الساحل الشرقي للجزيرة الجنوبية في نيوزيلندا. ويعيش حوالي 800 شخص في جزيرة تشاتام الأكبر بينما يعيش في جزيرة بيت 40.

وجنحت الحيتان عند جزيرة تشاتام يوم السبت، وشملت عملية القتل الرحيم عددا من الحيتان من فصيلة الحوت الطيار.