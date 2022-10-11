قال بنك انجلترا إنه سوف يعزز خطة شراء السندات الطارئة، حيث حذر من أن الاضطراب المستمر في سواق السندات " يمثل خطورة مادية للاستقرار المالي البريطاني".

وذكرت وكالة " بي ايه ميديا" البريطانية أن البنك المركزي قال إنه سوف يوسع نطاق برنامج شراء السندات الحكومي، الذي تم تدشينه في أعقاب أزمة السوق التي نجمت عن الاعلان عن موازنة مصغرة الشهر الماضي، ليشمل عملية شراء لسندات مرتبطة بالتضخم في ظل مخاوف من حدوث عملية" بيع بسعر منخفض" للسندات.

ويأتي هذا التدخل بعد اسئناف عملية بيع لسندات حكومية، حيث لم تعمل على تهدئة مخاوف المستثمرين على الرغم من تحرك بنك انجلترا لمضاعفة حد شراء السندات اليومي، وإتجاه وزير الخزانة البريطاني كواسي كوارتنج لتقديم موعد الإعلان عن خطته النقدية الجديدة والتوقعات الاقتصادية المستقلة إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.