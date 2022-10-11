تعتزم المملكة المتحدة بيع مناطق في قاع البحر الخاص بها بالمزاد في عملية يمكن أن تشهد مرة أخرى شركات النفط الكبرى تستولى على الجزء الأكبر من مواقع الطاقة المتجددة الخاصة بالأجيال القادمة في البلاد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء

ونقلت بلومبرج عن بيان لشركة " ذا كراون استيت" ، التي تدير قاع البحر في أرجاء كل من إنجلترا وويلز ، أنها ستبيع حقوقها في مناطق في بحر سلتيك في عملية سيتم إطلاقها في منتصف عام 2023 وستؤدي إلى تطوير ما يصل إلى 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة الجديدة حتى عام .2035

يشار إلى ان هذه العملية ستكون المرة الأولى التي تطرح فيه الشركة مواقع رئيسية لتوربينات الرياح العائمة التي تم تصميمها للمياه العميقة.

كما يشار إلى أن شركات النفط الأوروبية الكبرى جعلت من مزارع الرياح البحرية جزءا رئيسيا من خططها لتنمية وسائل الطاقة المتجددة الخاصة بها ، والاستفادة من خبرتهافي بناء المشاريع الكبرى في البحر.

وبالفعل قامت شركة بريتش بتروليم "بي بي بي إل سي " باستئجار مجموعة من مزارع الرياح العائمة وتدرس تقديم عطاء للاستحواذ على منطقة بحر سلتيك. وحصلت شركة "شل بي إل سي" على حقوق تطوير كبرى في مشاريع مزارع الرياح العائمة قبالة الساحل الاسكتلندي في وقت سابق من هذا العام.