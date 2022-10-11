أعلن مهرجان مراكش الدولي للفيلم الذي تنطلق دورته ال(19) خلال الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر المقبل أسماء لجنة التحكيم برئاسة المخرج الايطالي باولو سورينتينو.

وأوضح بيان صادر عن إدارة المهرجان أن لجنة التحكيم تضم كلا من المخرجة الدنماركية سوزان بير والممثل الأمريكي الجواتيمالي اوسكر اسحق والممثلة الألمانية ديان كروجر والمخرج الاسترالي جاستن كورزيل والمخرجة اللبنانية نادين لبكي والمخرجة المغربية ليلي المراكشي والممثل الفرنسي طاهر رحيم.

وأشار البيان إلى أن أعضاء لجنة تحكيم هذه الدورة ينتمون إلى 10 دول مختلفة من أربع قارات وتعد هذه اللجنة صورة تعكس خصوصية المهرجان الدولي للفيلم بمراكش كتظاهرة تحتفي بالسينما العالمية، وستعلن لجنة التحكيم عن قرارها خلال حفل اختتام المهرجان المقرر يوم 19 نوفمبر 2022.

ومن المقرر أن تمنح هذه اللجنة النجمة الذهبية لواحد من 14 فيلما طويلا يعتبر أول أو ثاني عمل لمخرجيها تشارك في مسابقة هذه الدورة التي تخصص لاكتشاف سنيمائين من مختلف أنحاء العالم.