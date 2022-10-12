دارين العلي



أعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالتكليف م.خليفة الفريج عن انتهاء الوزارة من اجراءات صرف مكافأة الصفوف الأمامية لـ 10315 موظفا من المستحقين للمكافأة.



وقال الفريج إن الوزارة انتهت أمس من اجراءات صرف مكافأة الصفوف الأمامية بعد أخذ موافقة الجهات المعنية، متوقعا ان يتم صرفها لمستحقيها خلال يومين. وأشار الفريج إلى وجود لجنة تظلمات تم تشكيلها من قبل وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.علي الموسى للنظر في تظلمات الموظفين حول ادراج اسمائهم ضمن كشوف المستحقين لهذه المكافأة.



من جهة أخرى، هنأ مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لموظفي الوزارة، اعتماد كشوف مكافأة الصفوف الأمامية، تمهيدا لصرفها.