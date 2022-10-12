بشرى شعبان



رفع وكيل وزارة الشؤون بالإنابة مسلم السبيعي كتابا الى رئيس ديوان الخدمة المدنية بشأن تطبيق البصمة المرنة في الوزارة، وقد حصلت «الأنباء» على نسخة من الكتاب.



وقال السبيعي: وفقا للمادة 9 من قرار مجلس الخدمة المدنية 41 لسنة 2006 وحرصا على تحسين بيئة العمل وتوفير البيئة الإنتاجية المناسبة للموظفين تمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بأخذ الموافقة على تطبيق البصمة المرنة لموظفي وزارة الشؤون في جميع القطاعات مع التقيد بساعات العمل الرسمي 7 ساعات يوميا، وذلك وفق الأطر القانونية المقررة وعدم الإخلال بالضوابط الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه وتعديلاته.



وأشار إلى أن هذه المطالبة تأتي نظرا لطبيعة عمل الوزارة بكل وحداتها التنظيمية الخدمية المنتشرة على مستوى مناطق الكويت وتعمل على تقديم خدمات لشرائح متعددة من أفراد المجتمع على مدار الساعة ممثلة في قطاعات الرعاية والتعاون والتنمية الاجتماعية وغيرها، ولما يعانيه موظفو هذه القطاعات لإثبات حضورهم وانصرافهم يوميا وما يترتب عليه من تأخير نظرا للازدحام المروري وما قد يترتب على ذلك من الخصم من الراتب، الأمر الذي ينعكس سلبا على أدائهم الوظيفي.