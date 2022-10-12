5 % النسب التجارية في المواقع وتشمل أسواقاً مركزية وبنوكاً ومقاهي ومطاعم

4 طوابق معدل ارتفاع المباني السكنية وطابقان للاستعمالات التجارية

بداح العنزي



انتهت البلدية من إعداد الدراسة المتعلقة بالموافقة على تخصيص 3 مواقع بمسافة 450 الف م2 غرب مدينة الحجاج شمال مدينة الجهراء لإقامة مجمعات سكنية خاصة بالعمالة الوافدة.



وقال مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي انه ورد الينا كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء في 28/7/2020 متضمنا قرار مجلس الوزراء رقم (913/ ثانيا، سادسا) المتخذ في اجتماعه رقم (47/2020) المنعقد بتاريخ 20/7/2020 «تكليف بلدية الكويت باتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير العدد الكافي من المواقع المناسبة لإسكان العمال أو لإنشاء المدن العمالية والتي تخدم كلا من المناطق (الحضرية، الحرفية، الصناعية) لصالح وزارة المالية «إدارة أملاك الدولة» لبيعها في المزاد العلني للقطاع الخاص شريطة بنائها خلال فترة زمنية محددة وذلك وفقا للنصوص والاجراءات المعمـــــول بهــا في هذا الشــأن.



وتم اقتراح عدد ثلاثة مواقع لإقامة مجمعات سكنية خاصة بالعمالة الوافدة حيث تبلغ مساحة كل موقع (150000م2) وذلك غرب مدينة الحجاج الكائنة بغرب مدينة الجهراء ضمن نطاق محافظة الجهراء.



سبق وأن صدر قرار المجلس البلدي رقم (م ب/م أ/ل ج 7/37/01/2021) المؤرخ في 27/5/2021 (بعدم الموافقة) بناء على اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية، علما بأنه قد مضى أكثر من سنة على صدور قرار المجلس البلدي.



المواقع الثلاثة المقترحة لإقامة مجمعات سكنية خاصة بالعمالة غرب مدينة الجهراء وغرب مدينة الحجاج تبعد عن المنطقة الحضرية مسافة كافة تبلغ (5 كيلو مترات مربعة) بما يحقق الامانة، كما ان شبكة الطرق الجارية دراستها تعزل المنطقتين عن بعضهما.



وأوضح المنفوحي انه تم عرض المواقع المقترحة على لجنة تخصيص الأراضي، وقد أوصت: بالموافقة على أن يتم اخذ موافقة ادارة المخطط الهيكلي ـ الطرق ـ خدمات ومن ثم رفع تقرير للمجلس البلدي.



أما إدارة المخطط الهيكلي فأفادت بأن المعايير الخاصة بالمدن والتجمعات العمالية المعمول بها لديهم حاليا هي حسب التالي:



٭ ارتفاعات الادوار الخاصة بالمنطقة: اربعة طوابق للمباني السكنية، طابقان لمباني استعمالات الخدمات والتجارية.



٭ النسب التجارية الخاصة بالمجمعات العمالية: 5% تجاري، 5% مباني الخدمات.



٭ الاستعمالات التجارية الخاصة بالمجمعات العمالية: سوق مركزي ـ بنك ـ مقاهي ـ مطاعم ـ صالات متعددة الأغراض ـ محلات..الخ.



٭ نسب البناء الخاصة بالمجمعات العمالية: تركيز البناء 20% للمباني السكنية 10% لمباني الاستعمالات متعددة الاغراض ـ محلات..الخ.



علما بأنه جار العمل على دراسة المعايير الخاصة بإسكان العمالة والمدن العمالية وتوزيعها والكثافات المقترحة بها ضمن اعمال المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت 2040 وذلك في ضوء الوقع الحالي والمتغيرات المستقبلية لاعداد العمالة وتقدير مدى الاحتياج لإسكان ـ حسب توصيات الأمانة العامة لمجلس الوزراء بكتابهم ـ وسوف نقوم بتزويدكم بها لاحقا.



وقال ان الرأي الفني تضمن التالي:



أولا: الموافقة على تخصيص ثلاثة مواقع لإقامة مجمعات سكنية خاصة بالعمالة الوافدة وتبلغ مساحة كل موقع (150000م2) ضمن نطاق محافظة الجهراء غرب مدينة الحجاج غرب مدينة الجهراء، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (913/ ثانيا، ثالثا، سادسا) المتخذ في اجتماعه رقم (47/2020) المنعقد بتاريخ 20/7/2020 شريطة:



1 ـ تسلم المواقع لوزارة المالية «إدارة أملاك الدولة» لبيعها في المزاد العلني للقطاع الخاص.



2 ـ تقديم دراسة مرورية شاملة يتم اعتمادها من قبل الادارة العامة للمرور.



3 ـ تقديم دراسة شاملة لتقييم المردود البيئي والاجتماعي وفقا لمتطلبات قانون حماية البيئة.



4 ـ الالتزام والتقيد بردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة.



5 ـ تخويل الادارة بزحزحة وتعديل المواقع حال تعارضه مع أي شبكات طرق او خدمات بنية تحتية قائمة أو لأي دواع تنظيمية.



ثانيا: تخضع المواقع الثلاثة اعلاه للمعايير الخاصة بالمدن والتجمعات العمالية التالية:



1 ـ ارتفاع الادوار الخاصة بالمنطقة.



اربعة طوابق للمباني السكنية، طابقان لمباني استعمالات الخدمـــــات والتجارية.



2 ـ النسب التجارية الخاصة بالمجمعات العمالية:



5% تجاري، 5% مبانــي الخدمات.



3 ـ الاستعمالات التجارية الخاصة بالمجمعات العمالية:



سوق مركزي ـ بنك - مقاهي ـ مطاعم ـ صالات متعددة الأغراض ـ محلات..إلخ.



4 ـ نسب البناء الخاصة بالمجمعات العمالية:



تركيز البناء 20% للمباني السكنية 10% لمباني الاستعمالات الخدمـــــات والتجارية.