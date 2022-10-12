قدم العضو عبدالله العنزي اقتراحا بشأن تخصيص أرض في مدينة جابر الأحمد لإنشاء صالة اجتماعية متعددة الأغراض.



وقال العنزي في اقتراحه الذي أحيل الى الجهاز التنفيذي في البلدية للدراسة: بالإشارة إلى قانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت والمادة رقم 21 بند رقم 10 باختصاصات المجلس البلدي والتي تنص على «تقرير مخططات المناطق وتحديد استعمالات الأراضي، واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية والصناعية وغيرها، بما يتفق مع المخطط الهيكلي العام للدولة».



وإلى أهمية وجود صالة اجتماعية متعددة الأغراض في مدينة جابر الأحمد أسوة بأغلبية المناطق التي تتوافر فيها هذه الخدمة الاجتماعية.



لذا فإنني أقترح التالي: تخصيص أرض في مدينة جابر الأحمد لإنشاء صالة اجتماعية متعددة الأغراض تضم وتشمل جميع الخدمات من مواقف سيارات وخدمات مختلفة.



كما قدم الاقتراح التالي: بالإشارة إلى قانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وللمادة 21 من القانون التي تختص بالمجلس البلدي في إطار المخطط الهيكلي العام للدولة، وبالفقرة رقم 6 التي تنص علي (تقرير إنشاء المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين والأسواق والمسالخ والمــــقابر وغيرها) ونظرا لأهمية هذا الطريق الحيوي كمدخل ومخرج للمنطقة وتسهيل حركة المرور وتنظيمها.



لذا أقترح:



1 - توسعة الدوار الرابط بين طريق (عبدالله صباح الناصر الصباح) رقم 605 و(شارع ضبيب عمش الصويحة الشمري) رقم 2.



2 - العــــمل على إنشاء طريق ذي اتجاهين متفرع من (شارع عبدالله صباح الناصر الصباح) رقم 605 المتجه الى مدينة سعد العبدالله باتجاه القطعتين 11 و10 (شارع ضبيب عمش الصويحة الشمري).