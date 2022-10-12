بداح العنزي



كشف رئيس لجنة دراسة وتحديث المواقع المخصصة بصفة مؤقتة للتخييم الربيعي م.فهد الشتيلي أنه سيتم الإعلان عن المواقع المخصصة للتخييم لهذا الموسم قبل نهاية الشهر الجاري.



وقال الشتيلي في تصريح لـ «الأنباء» إنه سيتم وضع المواقع المحددة على موقع البلدية الإلكتروني تمهيدا لبدء عملية الحجز.



جاء ذلك عقب ترؤسه اجتماع لجنة دراسة وتحديث المواقع المخصصة بصفة مؤقتة للتخييم الربيعي لموسم 2023/2022 أمس بحضور ممثلي الجهات الحكومية والبلدية لوضع آلية عمل لتحديد المهام المنوطة بكل جهة ومناقشة جدول الأعمال.



وأضاف أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات كاستعراض المواقع المخصصة بصفة مؤقتة لتخييم وعرض المخططات التنظيمية للمواقع ومناقشة اقتراحات الجهات المعنية على مواقع المخيمات والتعديلات التي طرأت عليها، فضلا عن استعراض الشروط والأحكام الخاصة بترخيص المخيمات.



ولفت إلى أن الاجتماع استعرض عددا من المراسلات الواردة من الهيئة العامة للبيئة وديوان المحاسبة والهيئة العامة للطرق بشأن تنظيم أعمال ومواقع التخييم الربيعي ومتابعة توصيات تقييم كفاءة أداء الجهات المعنية في مكافحة التصحر، كما تمت مناقشة تشكيل فرق ميدانية على مستوى المحافظات لمسح المواقع وتجهيزها وتنظيفها فضلا عن التنسيق لإزالة أي مخيم يقام خارج المناطق التي تحددها البلدية ووضع إنذارات لأصحاب الأغنام لتغيير مواقعهم خارج المواقع التي تحددها البلدية والابتعاد عن خطوط الضغط العالي والتنسيق مع الجهات المعنية للمحافظة على البيئة البرية والحياة الفطرية.



وبين انه قد تم التسبيق نحو إقامة مواقع خدمة: أسواق مركزية للجمعيات ومراكز إطفاء ومركز أمني ومركز صحي ومركز إسعاف لضمان سلامة رواد البر، داعيا المواطنين والمقيمين الى التعاون والالتزام بالتعليمات التي تصدر عن اللجنة للمحافظة على البيئة البرية.