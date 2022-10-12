القاهرة - ناهد إمام



استقبل سفيرنا لدى القاهرة ومندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير غانم صقر الغانم بمكتبه في مقر السفارة، رئيس تحرير جريدة الخليج الكويتية الزميل أحمد إسماعيل بهبهاني، بمناسبة زيارته إلى القاهرة، بحضور المنسق العام للأسبوع الـ 13 في جمهورية مصر العربية نشأت الدبيس، والمديرة التنفيذية بالمجموعة شيماء البيرقدار.



وتطرق اللقاء إلى القضايا الإعلامية ذات الاهتمام المشترك، والاستعدادات الجارية لتنظيم الأسبوع الكويتي الـ 13 في جمهورية مصر العربية (الكويت في مصر)، والذي سيقام برعاية رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي، خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر 2022 بفندق سميراميس انتركونتنتال- القاهرة، بمشاركة أكثر من 80 جهة كويتية ومصرية في قطاعات الاستثمار والعقار والبنوك والسياحة والإعلام والثقافة والاتصالات وغيرها، تجسيدا وتوطيدا للعلاقات المتميزة بين الكويت وجمهورية مصر العربية على المستويين الرسمي والشعبي.