للسنة الرابعة على التوالي، وفي إطار سعي د.سعاد الصباح المستمر لدعم الأدب والفكر ونشر علوم اللغة العربية وآدابها على أوسع نطاق، داخل الوطن العربي وخارجه، تقيم دار سعاد الصباح للنشر في الثاني عشر والثالث عشر من أكتوبر الجاري، وبالتعاون مع كلية فاروق بولاية كيرالا في الهند، ندوة وطنية حول المناظرة ومهارات الإلقاء، يعقدها قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية في الكلية بمشاركة نادي المناظرة العربية في جامعة دار الهدى الإسلامية.



ويحاضر في هذه الندوة، التي ستتواصل على مدى يومين، البروفيسور محمد ثناء الندوي الأستاذ في جامعة علي كره الإسلامية، حيث يلقي محاضرة بعنوان «المناظرة ومهارات الإلقاء: تأطير مفاهيمي وتوظيفي بين الموروث والراهن والرؤيا المستقبلية»، وعضو أكاديمية النخبة في مركز مناظرات دولة قطر الأستاذ محمد رياض الهدوي، الذي يلقي بدوره محاضرة بعنوان «كيف تصبح متناظرا قويا؟».



وستشارك في هذه الندوة نخبة من الأكاديميين من الجامعات الهندية، إضافة إلى الأدباء والكتاب والمهتمين، بهدف تثمير النقاش وتوسيع آفاق الندوة لترسيخ أهمية تنمية مهارات المناظرة عند الطلبة، والإضاءة على طرق وآفاق فن الإلقاء بما يخدم جمهور الحضور، والمحاضرين أنفسهم.



وسيتم في ختام الندوة توزيع الجوائز على الطلبة الفائزين بمسابقة د.سعاد الصباح الأدبية في الهند، والتي تمحورت موضوعاتها في هذا العام حول فني المناظرة والإلقاء، واستقطبت عددا كبيرا من المشاركين، وهو ما تطلب جهدا من لجنة التحكيم في الانتقاء والفرز وصولا إلى أجود المشاركات المقدمة.



وكانت دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع قد أطلقت منذ العام 2019، وبتوجيه ودعم من د.سعاد الصباح، مسابقات أدبية وفكرية خاصة بطلبة الجامعة في الهند، إضافة إلى الجوائز الأدبية والفكرية والعلمية التي دأبت الدار، ومنذ نحو 4 عقود، على إطلاقها سنويا للموهوبين من أبناء الوطن العربي.



وتنوعت موضوعات الجائزة، التي تبنتها وطرحتها د.سعاد الصباح للطلبة الهنود، بالتعاون مع كلية فاروق بولاية كيرالا الهندية، بين أدبية وعلمية، حيث اشتملت منذ طرحها حتى الآن على الشعر، والقصة القصيرة، والخطابة، وقضايا العروبة والإسلام واللغة العربية، والكوارث الطبيعية وغيرها.



أما مسابقة العام الحالي فقد خصصت للمناظرات باللغة العربية، واضطلع بتنظيمها قسم اللغة العربية وآدابها بكلية فاروق، بالتعاون مع نادي المناظرة العربية بجامعة دار الهدى الإسلامية في ولاية كيرالا. وقد شارك في المسابقة 50 فريقا من طلبة الجامعات الهندية، وبلغ عدد أفرادها 150 متناظرا، وقام على تحكيم هذه الفرق 75 محكما اختاروا 16 فريقا للمنافسة، وعقدوا لهم 6 جولات لاختيار الفائزين الـ 3، الذين سيتم الإعلان عنهم في ختام ندوة المناظرة.



وسيجري الحفل الختامي الذي سيتضمن إعلان أسماء الفائزين، برعاية د.سعاد الصباح، وحضور عدد من أساتذة الجامعات والمسؤولين الهنود.