أسامة أبو السعود



أعلنت نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية، أنها بصدد مرحلة غير مسبوقة من التصعيد بسبب بعض السياسات التي تشهدها الشركة في مختلف إداراتها.



وقال أمين الصندوق د. أحمد ناجع العسكر، ان سياسة الأبواب المغلقة التي تتبعها إدارة الشركة وعدم الاستماع الى رأي النقابة يهددان العمل بشركة الناقلات ويعطلان حركتها في ظل إهدار حقوق الموظفين وعدم تطبيق بعض قوانين العمل كنظام الترقيات وسلم الدرجات الوظيفي وعدم المساواة بنظرائهم في الشركات الأخرى بنفس الحقوق والامتيازات علاوة على ما تشهده الشركة من جمود وظيفي غير مسبوق.



وأوضح د. العسكر ان النقابة التي اتخذت سياسة منفتحة بلقاء المسؤولين في القطاع النفطي وعرض المشكلات أولا في محاولة لإيجاد حل لها.



وشدد د.العسكر على ان نقابة ناقلات النفط ستلجأ الى التصعيد حال عدم الاستجابة للمطالب، لأن حقوق العمال خط أحمر لن نقبل تجاوزه أو المساومة على تلك الحقوق العادلة والمشروعة.



وختم د. العسكر بالتأكيد على ان النقابة تدرس خياراتها كاملة وتدرك جيدا طبيعة المرحلة الحالية قبيل تشكيل الحكومة الجديدة وانعقاد جلسات مجلس الأمة، لذلك فهي تضع جميع القياديين في الشركة أمام مسؤولياتهم لنزع فتيل التأزيم وإعطاء عمال الشركة حقوقهم العادلة.