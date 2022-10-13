القاهرة - ناهد إمام



قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي، إن الوزارة تقوم بجهود مكثفة خلال الفترة الحالية لتوفير عدد من المحفزات والمميزات المقدمة خصيصا للمصريين بالخارج بالتعاون مع الجهات المعنية، وضمها في تطبيق إلكتروني واحد، يجري تصميمه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

جاء ذلك خلال استقبال الوزيرة امس لكل من النائبة شيماء حلاوة عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، والنائب عزت القاضي عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، في إطار التعاون والتنسيق مع أعضاء مجلس النواب، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعاون الدائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأكدت، خلال اللقاء، أن هذه الفترة شهدت لقاءات مكثفة لتنفيذ توصيات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في نسخته الثالثة، سواء فيما يتعلق بالإسكان أو الطيران أو الاستثمار أو المالية أو التعليم وغيرها من المميزات المقدمة للمصريين بالخارج.