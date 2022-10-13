القاهرة - خديجة حمودة



اجتـمــع الرئــيـــس عبدالفتاح السيسي امس مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح هشام سويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع «مستقبل مصر».

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي «مستقبل مصر».



واطلع الرئيس السيسي، في هذا الإطار، على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع «مستقبل مصر»، من كافة العناصر ومكونات البنية الأساسية، موجها بإقامة شبكة طرق متكاملة لربط كل مساحات المشروع مع المحاور الرئيسية في محيطه الجغرافي، وذلك لاستيعاب حركة التنمية والتطور العمراني المستقبلي المتوقع لتلك المنطقة في إطار «الدلتا الجديدة»، نظرا لحجم الأراضي الشاسعة المستصلحة وما يستتبعها من حركة نقل وتجارة ضخمة، وكثافة تشغيل وعمالة متنوعة، وذلك اتساقا مع استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية والعمرانية من الرقعة الجغرافية الكلية للجمهورية.