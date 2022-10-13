كشف معرض جيتكس للتقنية في دبي، الذي يعد أكبر معرض للتقنية في المنطقة العربية، نماذج لمستقبل الخدمات اللوجستية في الموانىء والمطارات والمستودعات عبر تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي.

وعرضت الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل)، نماذج لمستقبل الخدمات اللوجستية في الموانىء والمستودعات عبر تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي، خلال مشاركتها في المعرض المقام في مركز دبي التجاري العالمي.

كما عرضت "تبادل"، الشركة المتخصصة في ابتكار وتقديم الحلول والخدمات الرقمية والمالية الذكية للقطاع اللوجستي وقطاع الأعمال، نظاما جديدا لإدارة الشاحنات لتسهيل وتفعيل العمليات اللوجستية داخل الموانئ السعودية.

ويعتمد النظام الجديد أحدث التقنيات لإدارة وتحسين تشغيل عمليات دخول وخروج الشاحنات على منافذ حدود المملكة العربية السعودية وتسهيل الإجراءات لجميع المعنيين من خلال منصة موحدة.

ويتم من خلال هذا النظام تتبع الشاحنات باستخدام تقنيات نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس)، ومن خلال التنسيق وتكامل الخدمات مع الشركاء والمعنيين في الخدمات اللوجستية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "تبادل" ماجد بن فالح العتيبي إن "تبادل" تسعى إلى ابتكار الحلول الرقمية لتطوير المنظومة اللوجستية في المملكة، ولتعزيز مسيرة التحول الرقمي نحو مستقبل اقتصادي رقمي مستدام، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية .2030

ويجمع معرض جيتكس دبي نحو خمسة آلاف عارض من أكبر وأهم شركات التقنية الإقليمية والعالمية وممثلي الهيئات الحكومية من 170 دولة، ويحضره أكثر من 100 ألف زائر مختص أو مهتم بقطاع تقنية المعلومات من مختلف دول العالم.