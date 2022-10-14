علي إبراهيم

كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء»، عن أن القطاع الخاص بدأ ينفض غبار جائحة كورونا، حيث يشهد إقبالا من قبل المواطنين والمواطنات على خوض غمار العمل بالقطاع، إذ ارتفع عددهم الإجمالي خلال أول 6 أشهر من العام الحالي إلى 72.32 ألف مواطن ومواطنة كما في نهاية يونيو الماضي.

وأظهرت البيانات أن إقبال المواطنين على العمل في «الخاص» كان مقترنا بعمليات تغيير مراكز النشاط، حيث كان قطاعا خدمات الإقامة والمطاعم والتشييد الأكثر ظهورا في تلك العملية.

وكان أبرز عمليات تغيير مراكز الانشطة التي شهدها نشاط خدمات الاقامة والمطاعم بالقطاع الخاص خلال أول 6 أشهر من العام الحالي، حيث انخفض عددهم 5206 مواطنين تركوا العمل بذلك القطاع لينخفض عددهم من 42.68 ألف مواطن ومواطنة بنهاية ديسمبر 2021 إلى نحو 37.47 ألف مواطن ومواطنة في نهاية يونيو الماضي.

وأظهرت البيانات أن نشاط التشييد يشهد إقبالا غير مسبوق من قبل المواطنين، إذ ارتفع عدد المواطنين العاملين في خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2022 بنحو 5151 مواطنا ومواطنة، إذ بلغت أعدادهم بنهاية يونيو الماضي نحو 8941 مواطنين مقارنة بـ 3790 في نهاية ديسمبر 2021، ما يعني أن عدد المواطنين العاملين في هذا النشاط ارتفع بنسبة تفوق 136% خلال 6 أشهر فقط.