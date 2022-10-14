بداح العنزي



تبحث لجنة العاصمة خلال اجتماعها الأحد القادم برئاسة فهد العبدالجادر طلب قطاع المشاريع في البلدية تخصيص مطاعم ومقاه من دون شيشة بمنطقة أسواق الري.



وتضمن الرأي الفني التالي:



الموافقة على طلب بلدية الكويت - قطاع المشاريع تخصيص موقع بمساحة 2000م2 ضمن منطقة أسواق الري وفق الكروكيات موزعة كالتالي: مطاعم ومقاه (بدون شيشة) بمساحة 600م2 وباقي المساحة زراعات تجميلية المرفقة، شريطة إبرام عقد مع أملاك الدولة - وزارة المالية.



ويتضمن جدول الأعمال طلب الهيئة وزارة الصحة نقل ملكية أصول مبنى مختبر الاغذية المركزية لفحص الاغذية ومبنى الاغذية المستوردة من البلدية الى الهيئة العامة للغذاء والتغذية بمنطقة الشويخ الصناعية الأولى، حيث تضمن كتاب البلدية التالي:



- صدر قرار المجلس البلدي والذي يقضي في البند الاول بتخصيص موقع مختبرات البلدية لفحص المواد الغذائية بمساحة 5010م2 بمنطقة الشويخ (ع).



- صدر قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي والذي يقضي في البند الاول بالموافقة على تخصيص موقع بديل لموقع مختبرات البلدية، وذلك باستقطاع مساحة 15000م2 بأبعاد 100م×150م من موقع ادارة النقليات العائدة للبلدية والممثل بالقسائم (113، 115) بمنطقة الشويخ القديم بحيث يتضمن الموقع مختبرات البلدية مع مواقف سيارات بمساحة 10000م2 وإدارة الاغذية المستوردة ومواقف السيارات اللازمة بمساحة 5000م2.



وقد صدر قرار المجلس البلدي والذي يقضي:



- أولا: الموافقة على الطلب المقدم من الادارة (البلدية) توسعة موقع مختبرات البلدية وإدارة الاغذية المستوردة بمنطقة الشويخ القديم لتصبح كامل المساحة 225000م2.



- ثانيا: الموافقة على زيادة الارتفاعات الى 4 طوابق مع سرداب كمواقف سيارات في حالة تطلب التصميم ذلك.



تم التنسيق مع إدارة المساحة، حيث أفادت بأنه تم تعديل مساحة الموقع بسبب استقطاع زاوية الرؤية، حيث أصبحت مساحتها 22387.5م2.



تمت مخاطبة البلدية من قبل وزارة المالية والذي يفيد بأنه قد تم الانتهاء من اجراءات تسليم مبنى مختبر الاغذية المركزي لفحص الاغذية ومبنى الاغذية المستوردة من بلدية الكويت الى الهيئة العامة للغذاء والتغذية وفقا لمحضر الاستلام المرفق، والذي يفيد أيضا بضرورة مراعاة ما يلي:



- التأكد من تسليم الهيئة كافة المستندات وقرارات التخصيص المتعلقة بملكية المباني المعنية متضمنة البيانات التفصيلية والمساحات الاجمالية للمباني.



- التأكد من تسليم الهيئة كافة المستندات وقرارات التخصيص المتعلقة بملكية الأرض المقام عليها المباني، والبيانات التفصيلية مثل (الموقع، المساحة) وقيمة الأرض الدفترية المسجلة.



- تحديث بيانات الاصول في الوحدة المختصة بالبلدية، واتخاذ الاجراءات اللازمة نحو شطب الاصول المعنية من السجلات لدى البلدية بحسب النظم والتعاميم المالية.



تمت مخاطبة البلدية من قبل وزير الصحة والمتضمن ضرورة مخاطبة المجلس البلدي بطلب تعديل قرار التخصيص لموقع مبنى مختبر الاغذية المركزي لفحص الاغذية ومبنى الاغذية المستوردة ونقل ملكية أصول المبنى من بلدية الكويت الى الهيئة العامة للغذاء والتغذية.



وتضمن الرأي الفني التالي:



أولا: الموافقة على طلب وزارة الصحة نقل تبعية الموقع المخصص لبلدية الكويت الكائن بمنطقة الشويخ الصناعية الاولى والمكون من (مبنى مختبر الاغذية المركزي، مبنى الاغذية المستوردة، مواقف السيارات) من بلدية الكويت الى الهيئة العامة للغذاء والتغذية.



ثانيا: الموافقة على تعديل مساحة الموقع ليكون بمساحة 22387.5م2 بدلا من 22500م2 بسبب استحداث زاوية الرؤية.