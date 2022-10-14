تواصل الفرق الرقابية بجميع أفرع البلدية بالمحافظات تكثيف جولاتها التفتيشية للكشف على السراديب المستغلة تجاريا مخازن بالمخالفة للوائح والقوانين وعدم السماح باستغلال البناء لأي غرض غير الغرض المرخص من أجله لخطورة استخدامه على الأرواح والممتلكات.



وفي هذا السياق، كشفت إدارة العلاقات العامة عن قيام الفريق الرقابي بفرع بلدية محافظة الفروانية برصد سرداب مخالف لاشتراطات البلدية بمنطقة الفروانية يتم استخدامه في غير الغرض المرخص من أجله، وبتوجيهات ومتابعة مباشرة من قبل مدير فرع بلدية المحافظة م.محمد صرخوه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بإغلاقه وتحرير مخالفة لفتح محل قبل الحصول على موافقة البلدية وتوجيه إنذار لصاحب العقار بإخلائه وإزالة أسباب المخالفة والإغلاق وإلا فسيتم وضع بلوك على العقار.



وأشارت إلى قيام الفريق الرقابي بالإشراف على عملية إخلاء طواعية لسردابين مخالفين من قبل ملاك عقارين بمنطقة الرقعي، لافتة إلى أن البلدية حرصا منها، وحفاظا على الأرواح والممتلكات من خطورة استخدام السراديب في غير الغرض المرخصة من أجله أو ممارسة نشاط دون الحصول على ترخيص منها قد مدت يد التعاون لملاك العقارات والمستثمرين لعملية الإخلاء طواعية من قبلهم لإزالة أسباب المخالفة مع أخذ تعهد بعدم تكرار المخالفة منذ انطلاق الحملة.



وأكدت استمرار الحملة للقضاء على هذه الظاهرة من خلال الجولات التفتيشية المكثفة للفرق الميدانية في جميع المحافظات التي نقوم برصد وحصر السراديب المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.