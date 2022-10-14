بداح العنزي



أوضح تقرير البلدية حول المشاريع الانشائية أنه جار الانتهاء من توريد وتركيب وصيانة أعمال التأثيث والتصميم الداخلي لمبنى الادارة العام للمجلس البلدي الجديد.



وأشار التقرير الى أن سنة الاعتماد 2004/2003 وان التكاليف الكلية المعتمدة 200.000 د.ك، كما أن التكاليف الكلية المعدلة 23.570.000 د.ك إضافة الى أن المصروفات الفعلية حتى 2022/3/31 20.965.507.541 د.ك نسبتها للتكاليف الكلية المعدلة: 88.097%.



المصروفات التقديرية 2023/2022 0 د.ك.



الاعتماد المالي 2024/2023 0 د.ك.



وان الموقع في العاصمة - الساحة المقابلة لمبنى البلدية.



وينقسم المشروع الى جزأين:



الاول: مبنى إداري متعدد الأدوار (11 دورا).



الثاني: عبارة عن موقف سيارات عام متعدد الادوار (7 أدوار منها 2 سرداب) منفصل عن مبنى المجلس البلدي، وتبلغ المساحة المخصصة للمشروع بحدود 6000م2.



اضافة مكون تصميم وتأثيث مبنى المجلس البلدي (والتي تشمل أعمال السمعيات والصوتيات والأثاث)، والمبلغ المطلوب اعتماده مقابل تأثيث الأدوار الخاصة بالمبنى.



إجمالي العقود والاتفاقيات:



23.051.678/144 د.ك.



إجمالي العقود والاتفاقيات للمشروع: 23.274.228/144 د.ك.



وانه جار الانتهاء من أعمال التنفيذ والإشراف حسب العقود المبرمة أعلاه.



جار الانتهاء من أعمال العقد رقم (11 - 2016/2015) توريد وتركيب وصيانة أعمال التأثيث والتصميم الداخلي لمبنى الأمانة العامة للمجلس البلدي.