القاهرة - خلود أبوالمجد



رغم تعاقد الفنان أحمد السقا على مسلسل «وزن الريشة»، خلال الفترة الماضية، للدخول به في سباق دراما رمضان المقبل، حيث كان سيعرض على إحدى المنصات الرقمية، وبالفعل تم ترشيح عدد من نجوم الفن للمشاركة في العمل، إلا أن الشركة المنتجة فاجأت الجمهور بقرار خروج المسلسل من موسم رمضان وتأجيله ليعرض خارج السباق.



وأوضحت مصادر إعلامية، أن صناع «وزن الريشة» قرروا تأجيل العمل إلى ما بعد رمضان، بسبب تزامن مواعيد التصوير مع ارتباط النجوم بمسلسلات أخرى تعرض في الشهر الكريم.



ويضم مسلسل «وزن الريشة» عددا كبيرا من النجوم، أبرزهم: أحمد السقا، غادة عادل، أسماء أبو اليزيد، شريف سلامة، وجار التعاقد مع باقي أبطال العمل، وهو من تأليف محمد هشام عبيه، وإخراج مريم الأحمدي.



من ناحية أخرى، ينتظر السقا عرض فيلم «السرب» خلال أيام، تزامنا مع ذكرى نصر أكتوبر، ويشارك في العمل عدد كبير من النجوم، منهم: آسر ياسين، أحمد حاتم، شريف منير، هند صبري، منى زكي، منذر رياحنة، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال، وتدور أحداثه حول ذبح 21 مصريا في ليبيا، وتصدي الجيش للجماعات الإرهابية.