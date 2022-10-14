مفرح الشمري



سطع نجمه على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال «سناب شات»، الذي تفوق على منافسيه من التطبيقات الأخرى من حيث السرعة والأمان، والخصوصية، وحقق شهرة طيبة، لما يتميز به حسابه من «أمانة في النقل وموضوعية في الطرح»، إلى جانب توظيف حسابه لتعزيز العمل الخيري وخدمة قضايا المجتمع، في وقت يلهث فيه العديد من «السنابيين الجدد»، أو قسم كبير منهم، وراء الشهرة على حساب المتابعين، معتبرا أن الكلمة التي تنطلق من أي منصة أو حساب هي أمانة ومسؤولية يجب أن يتحمل صاحبها عاقبتها.



علي بن طالب المري أحد مشاهير «سناب شات» في الخليج والوطن العربي التقته «الأنباء» فكان هذا الحوار:



من الذي وجه بوصلتك إلى السوشيال ميديا؟



٭ بدأت في السناب شات بفتح حساب خاص لتوثيق يومياتي أنا وزملائي، وكنت أتابع بعض الحسابات الشخصية أو العامة لبعض المشاهير، بما فيها بعض الحسابات الاجتماعية والشخصية الهادفة، والتي يقدم القائمون عليها من خلالها معلومات جديدة ونصائح مفيدة، وشكلوا نموذجا طيبا للمواطن القطري الذي يحب بلده، بينما كانت بعض الحسابات الأخرى لا تخلو من السلبية، من هنا بدأت بالتفكير جديا في أن تكون لي بصمة في السناب شات، فبدأت في طرح قضايا اجتماعية عامة تهم كل شرائح المجتمع، ومناقشتها في حسابي وفي بعض الحسابات العامة، فكان هناك تفاعل من المتابعين، وبدأت الناس تعتبر حسابي من الحسابات المشهورة، ويعجبهم الطرح ويقومون بمتابعتي ونقاشي في القضايا التي أطرحها، وانطلقت، مدفوعا بدعم أسرتي وأصدقائي، ووصلت للنجومية.



لك حضور في «سناب شات» كيف وصلت له؟



٭ كنا نشترك في طرح المواضيع الاجتماعية والرياضية، إلى جانب بعض القضايا التي تلامس اهتمام المجتمع أو بعض المواضيع الهادفة والمتنوعة من فقرات دينية أو فقرات ترفيهية أو فقرات اجتماعية، بشكل محترم ولائق، وهو ما ساهم في زيادة شعبية حسابي يوما بعد يوم.



ولماذا اخترت السناب شات دون غيره من مواقع التواصل الاجتماعي؟



٭ أنا متواجد على كل المنصات وأحرص على التواجد ولكن السناب شات له طابع خاص لأنه أكثر المواقع شهرة في قطر ويجذب الناس لأنها تبث بشكل مباشر، صوت وصورة وحركة، وهذا ما يجعلني على تماس دائم مع الجمهور، وما يجعل لي عددا كبيرا من المتابعين، والحمد لله على هذا الاختيار الموفق.



ما طبيعة المحتوى الذي تقدمه عبر حسابك؟



٭ أحرص على تقديم المحتوى الإيجابي المفيد للفرد والمجتمع، وتقديم محتوى هادف يحمل في طياته قيما إنسانية راقية، تنبع من المجتمع وقيمه ومبادئه، سواء كان المحتوى اجتماعيا أو رياضيا، كما أحرص خلال نشاطي على السوشيال ميديا بشكل عام على مراعاة العادات والتقاليد واحترام قيمنا النبيلة.



هل تحرص على حضور أو تغطية الفعاليات المحلية التي تقام في الدولة؟



٭ نعم نحضر جميع الفعاليات الرسمية لإبقاء المتابعين على علم بالأحداث والفعاليات المحلية وتكون المصداقية هي المعيار الرئيسي، الذي ننطلق منه في النشر، وتكون المسؤولية المجتمعية هي الضابط الرئيسي لسنابي.



ما خطتلك لتغطية فعاليات مونديال كأس العام بقطر؟



٭ لله الحمد، أنا أحد السبعة المعتمدين من اللجنة العليا للمشاريع والارث لتغطية فعاليات بطولة كأس العالم على مواقع التواصل، ولنا حضور قوي في كل المناسبات المحلية.



لماذا تفوق السناب شات على وسائل التواصل الأخرى في قطر؟



٭ يبقى السناب شات الأكثر حضورا وتفاعلا في أوساط الشريحة الأكبر من المستخدمين، وهم الشباب، ومعه الانستغرام من بين جميع تطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى، من حيث الانتشار وعدد المستخدمين في قطر وذلك بسبب ما يتميز به من بساطة في الطرح والتقديم بالإضافة للسهولة الشديدة في الوصول للمحتوى المقدم من خلاله، وليس مستغربا ان يكون في بعض الأحيان محركا للرأي العام تجاه بعض القضايا التي قد لا يتناولها الإعلام الرسمي.



ما طموحك لحسابك؟



٭ طموحي أن أكون قدوة لكل عمل خيري، اجتماعي أو رياضي على مواقع التواصل، فنحن مسؤولون أمام المتابعين عن كل ما نقدمه.