القاهرة - محمد صلاح



أكدت الفنانة هنادي مهنا أنها لم تعد تهتم بكم الشائعات التي تُطلق على علاقتها الزوجية مع الفنان أحمد خالد صالح، ولكنها تصاب بالدهشة من الاشخاص الذين لديهم إصرار على تصدير صورة وجود أزمات وخلافات شديدة بينهما، مشيرة الى أن علاقتها بزوجها مثالية، وهناك تفاهم كامل، وان كل الأمور يتم الاتفاق عليها بينهما، وآخرها أمر إنجابهما، فلم يحدث خلاف كما أطلق البعض لأنه قرار خاص بهما، وانهما اختارا تأجيله حتى يستمتعا بحياتهما هذه الفترة ويتفرغا لعملهما.



وأعلنت هنادي ان حدوث خلاف في وجهات النظر أمر طبيعي بين البشر، ولكنه لا تنتج عنه أزمة لأنهما يستخدمان عقلهما دائما ولا يسمحان لأحد بالتدخل حتى لا يصلا الى الاختلاف، وانها دائما معرضة للحسد بسبب علاقتها وارتباطها بزوجها، ولكنهما لا يعطيان الأمر اكثر من حجمه، لافتة الى أن غيرتها عليه أمر طبيعي لأنها امرأة ولديها مشاعر، لكن هذه الغيرة لها حدود.