فاز المصور الكويتي محمد مراد بالمركز الثاني في مسابقة «السلحفاة الذهبية» العالمية التي جرت فعالياتها اليوم الجمعة في العاصمة الروسية موسكو.



وقال مراد في تصريح لـ «كونا» بهذه المناسبة: إن المشاركة في هذا الحدث العالمي في العاصمة الروسية موسكو تعتبر مبعثا للفخر لاسيما أنني المواطن العربي الوحيد الذي يحتل المرتبة الثانية بهذه المسابقة المرموقة.



وأضاف أن الصورة التي تحمل اسم (رؤية ضبابية) والتي فازت بالمرتبة الثانية في المسابقة جسدت منظرا فنيا للفيلة أثناء مسيرها في منطقة (سرانغني) في تنزانيا بعد أيام من الترقب والمراقبة في عام 2018.



وسبق للمصور مراد أن فاز بجوائز عالمية عن صورته التي تحمل اسم (وجهان لروح واحدة) في المسابقة الدولية للتصوير الفوتوغرافي والفيديو في عالم الجبال والطبيعة والمغامرة (ماريا لويزا ميوريال) التي تقام في إسبانيا.



كما فاز مراد بالمركز الأول في مسابقة (مونت فوتو) العالمية للتصوير الفوتوغرافي في عالم الطبيعة التي أقيمت في اسبانيا الشهر الجاري.

وتعد هذه المرة الثانية التي يفوز فيها مراد بجائزة في هذه المسابقة العالمية حيث ظفر في عام 2016 بجائزة «اختيار الجمهور» عن صورته (العقاب) التي خلدت عقابا أبيض الذيل هبط لاصطياد سمكة كما فاز في النسخة نفسها بجائزتين شرفيتين.



ويعتبر مهرجان الحياة البرية (السلحفاة الذهبية) الذي ينظم بمشاركة وزارة البيئة والثروات الطبيعية وحكومة موسكو واتحاد المصورين الروس مشروعا روحيا وفلسفيا موجها لتغيير النظرة وزيادة الوعي البيئي لدى الناس وحماية الطبيعة وإدراك أهمية الحفاظ عليها.



ويمثل المهرجان الذي تستمر فعالياته في موسكو على مدى خمسة أيام مشروعا تعليميا وعلميا وبيئيا من شأنه أن يمنح الطلاب والتلاميذ ومختلف الفئات العمرية إمكانية التعرف على عالم الطبيعة البرية وجمالها.