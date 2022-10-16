نظمت شركة الخطوط الجوية الكويتية حلقة نقاشية بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي تحت عنوان «افحصي الآن لتحيي بأمان»، بالتعاون مع وزارة الصحة حيث استضافت الشركة د.موضي الشطي ود.مريم الشطي ود.زينب دشتي، واللائي سلطن الضوء على مخاطر سرطان الثدي وشرح طرق الاكتشاف المبكر للأورام والانعكاسات الإيجابية والتوعية بكيفية الشفاء والتعافي والتعامل مع المرض.



وعلى هامش الحلقة، قال مدير دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في «الكويتية» خالد البستان: إن الشركة تولي اهتماما خاصا بالعنصر النسائي خلف جدران الناقل الوطني، وتهدف إلى زيادة الوعي بمخاطر سرطان الثدي الذي يعتبر تهديدا حقيقيا لصحة المرأة، ويتطلب كشفا دوريا للحد من مخاطر الإصابة به.



وتأتي المبادرة في إطار الحملة السنوية التي تطلقها «الكويتية» على مستوى جميع إداراتها وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتوعية موظفاتها ولمشاركة المجتمع بمخاطر سرطان الثدي وسبل الوقاية منه. هذا، ويحفل سجل «الكويتية» بالعديد من المبادرات الريادية على صعيد دعم القطاع الصحي وسعي الشركة إلى توفير مختلف سبل الدعم للمستشفيات والمؤسسات والجمعيات المعنية بتقديم خدمات الرعاية الصحية في البلاد.