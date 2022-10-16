حنان عبدالمعبود



في لقاء اتسم بالحماسة والندية، شهدت قاعة نادي الفتاة الرياضي مباراة لكرة القدم للسيدات بين فريقي «الأبيض» و«الوردي» الذي ضم متعافيات من مرض السرطان.



وتأتي إقامة هذه المسابقة الرياضية ضمن برنامج الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) للتوعية بسرطان الثدي خلال شهر أكتوبر الوردي تحت شعار «صحتك تاج».



وعلى هامش المباراة، صرحت عضوة مجلس إدارة (كان) وعضوة اللجنة التنفيذية ورئيسة مبادرة سرطان الثدي بالحملة د.حصة ماجد الشاهين بأن مثل هذه الأنشطة تأتي بالشراكة مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني وتستهدف تشجيع المتعافيات على عودتهن إلى الحياة الطبيعية ومواصلة مساندتهن. وأضافت الشاهين أن الفعالية التي جاءت بالتعاون مع الجمعية الكويتية التطوعية النسائية لخدمة وتنمية المجتمع ونادي الفتاة الرياضي، ودعم من القطاع الخاص ترتكز على المتعافيات باعتبارهن عنصرا أساسيا في عملية التوعية، وتأكيدا على أنهن يمارس حياتهن بصورة طبيعية.



وأوضحت أن الفعالية تستهدف إلقاء الضوء على أهمية ممارسة النشاط البدني للتخلص من السمنة التي تعد أحد أسباب الإصابة بسرطان الثدي «الأكثر انتشارا بين السيدات محتلا المركز الأول بعدد الإصابات عالميا التي بلغت في 2020 نحو 2.3 مليون حالة وفق منظمة الصحة العالمية».



من جانبه، بارك رئيس مجلس إدارة حملة (كان) د.خالد الصالح للفريق الوردي الفائز بالمباراة، وقال: إن هناك اليوم عشرات الآلاف ممن شفين من مرض السرطان وعدن جميعهن لحياتهن الطبيعية، بل لهن من الشجاعة للإفصاح عن تجربتهن، وصرن مثالا لغيرهن من السيدات بأن السرطان يمكن قهره والتغلب عليه، كما شكر د. الصالح الجهات التي ساهمت وساندت ولا تزال أنشطة حملة (كان)، وعلى رأسها الإعلام الذي يغطي الحدث وينشر التوعية، متمنيا النجاح والتميز لجميع أنشطة شهر أكتوبر الوردي.



بدورها، أكدت استشارية أورام بمركز الكويت لمكافحة السرطان د.مريم العتيبي أهمية النشاط البدني ودوره في تقليل عوامل الخطورة للإصابة بسرطان الثدي، حيث تعتبر السمنة أخذ عوامل الخطورة لزيادة نسبة الإصابة بسرطان الثدي بين السيدات.