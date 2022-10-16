يمكن استخدام الوثيقة بعد استخراجها من الموقع في التقديم للحصول على «الشنغن» وغيرها ممن يتطلب استخراجها وثيقة تأمين صحي



عبدالكريم العبدالله



كشف الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية بوزارة الصحة د.يعقوب التمار عن دخول خدمة تغطية وثيقة التأمين «عافية» لعلاج الحالات الطارئة للمواطنين المتقاعدين خارج البلاد عند تعرضهم لأي عارض صحي حيز التنفيذ اعتبارا من امس بالتنسيق مع شركة الخليج للتأمين تحقيقا للاستفادة القصوى للمواطنين المتقاعدين من الوثيقة.



وبين د.التمار في تصريح لـ «الأنباء» أن التغطية التأمينية التكميلية لعلاج تلك الحالات تعتبر مجانية إضافة الى العقد الخاص بتأمين عافية دون أن يكون هناك أي زيادة في تكلفة العقد على المال العام.



ولفت د.التمار الى أن وثيقة تأمين «عافية» ستتحمل علاج الحالات الطارئة خارج البلاد للمواطنين المتقاعدين الذين تسلموا بطاقاتهم الجديدة بحد أقصى 35 ألف دولار عن كل وثيقة بتكلفة إجمالية تبلغ 3 ملايين دولار، مشيرا إلى أن مدة العقد هي عام واحد قابلة للتجديد.



وأشار د.التمار إلى أن وثيقة التأمين الصحي المجاني للحالات الطارئة خارج البلاد يمكن استخراجها عبر الموقع www.gig-health.com أو التطبيق gig-health، لافتا أيضا إلى انه يمكن استخدام الوثيقة بعد استخراجها من الموقع في التقديم للحصول على الفيزا «الشنغن» وغيرها ممن يتطلب استخراجها وثيقة تأمين صحي.