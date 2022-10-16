أثنى الحضور على قصة الفيلم الوثائقي «حكاية الحي» الذي أنتجته مؤسسة «القلب الكبير»، وذلك بعد عرضه في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات ضمن فعالية «السجادة الخضراء» التي تنظمها الدورة التاسعة لـ «مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب 2022» للمرة الأولى.



ويروي الفيلم، الذي حضرته رئيسة المهرجان الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي والكاتبة هبة مشاري حمادة والفنانة بثينة الرئيسي والفنان أحمد زاهر والفنانة روجينا، قصة اللاجئة السورية أسماء التي تنجح في تحويل ألمها والصدمة التي تعرضت لها إلى طاقة إيجابية لمساعدة الفتيات اللاجئات في مخيم الزعتري للاجئين بالأردن، حيث تطلق مشروعها القرائي لإيقاد مشاعل الأمل في فكر الفتيات اللاجئات وتمكينهن من إعادة بناء حياتهن التي تدمرت بسبب الحرب.

وفي لقاء أعقب عرض الفيلم، قالت المخرجة المكسيكية أليخاندرا ألكالا: تساعد الأفلام الوثائقية مثل فيلم «حكاية الحي» على كسر الحواجز وتصحيح الأفكار السائدة والمفاهيم المغلوطة عن اللاجئات، والهدف من تسليط الضوء على تجربة اللجوء بنظرة إيجابية هو تمكين عدد أكبر من الفتيات والنساء ومساعدتهن على البحث في أنفسهن، واكتشاف مكامن العزم والإرادة والمرونة والقدرة على مواجهة التحديات والتغلب عليها.



وأضافت: استوقفتني قصة أسماء وجذبتني إلى رسالتها لأنني أؤمن بقوة السرد القصصي وقدرته على إحداث التغيير الإيجابي، وآمل أن يسهم الفيلم في إلهام الفتيات وتمكينهن من استمداد القوة والعزم من ثبات أسماء وإصرارها وعزيمتها.