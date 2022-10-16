ينتظر العمانيون ومحبو أنغام البيانو مشاركة العازفة الكويتية الموهوبة ذات الـ 13 عاما روان بهبهاني في حفل تكريم المرأة العمانية.



وتحيي الموهوبة روان حفلا واسعا على مسرح الأوبرا السلطانية: دار الفنون الموسيقية التابع لدار الأوبرا السلطانية مسقط في سلطنة عمان في 17 الجاري، حيث من المقرر أن تقدم معزوفة



Mozart Concerto No 20 - 1 mov باستخدام آلة البيانو مشاركة منها في حفل يوم المرأة العمانية بمشاركة الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية والفرقة السلطانية الأولى للموسيقى الشعبية.



وينتظر الجمهور العماني ومحبو الموسيقى أنغام أوتار بيانو «روان» التي ستقدمها تحت قيادة الاوركسترا المايسترو حمدان الشعيلي، وذلك بمشاركة الاوركسترا، إضافة إلى معزوفات عربية وكلاسيكية أخرى يشارك بها عازفون منفردون ومجموعات، ومقطوعات لموسيقيين ومطربين عمانيين موهوبين.