مفرح الشمري



تواصل منصة «شاشا» نجاحاتها من خلال تقديم عدد من برامج «البودكاست» الاجتماعية والمنوعة والترفيهية والسياسية المختلفة الناجحة، والتي انطلقت أمس السبت، ويتصدى لتقديمها عدد من الإعلاميين المميزين الذين لهم شعبية كبيرة في الشارع الكويتي والخليجي والعربي، ومن هذه البرامج «مادة 36»، من تقديم ضاري البليهيس، و«ضاد» من تقديم دانه العويصي، و«كوستا دبل سول» من تقديم جاسم العبوة ومحمد النوري، و«نتكلم موسيقى» من تقديم علي نجم وطلال الفصام، و«عبق» من تقديم بيبي الخضري.

وقد حققت «منصة شاشا» العديد من النجاحات منذ ان أطلقتها الزميلة «القبس» تماشيا مع الإستراتيجية التي تتبعها في التحول إلى مؤسسة إعلامية شاملة، في ظل الفضاء الإلكتروني المفتوح وتنويع المحتوى الرقمي، مع الحرص على تقديمه بصورة عصرية ومضمون هادف يأخذ المتابع والجمهور بعيدا عن «الإعلام التقليدي».



وقد جذبت هذه المنصة العديد من المتابعين في شتى أنحاء الوطن العربي إلى برامجها المميزة في جميع المجالات.