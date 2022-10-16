عبدالعزيز الفضلي



تعمل وزارة التربية على التحقق من صحة شهادات اللجان الطبية الإلكترونية، حيث طلبت من المناطق التعليمية تزويدها بأسماء وأرقام البطاقات المدنية للموظفين المعنيين بالتحقق في تلك الشهادات.



جاء ذلك في كتاب وجهته وكيلة الشؤون الإدارية رجاء بوعركي إلى وكيل التعليم العام، تلقت «الأنباء» نسخة منه، وقالت فيه: بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتاب وكيل وزارة الصحة رقم (18-13380/ 2022) المؤرخ في 2022/09/20 بشأن تطبيق إصدار شهادات اللياقة الصحية الإلكترونية وشهادات اللجان الطبية الإلكترونية الصادرة من قبل نظام المجلس الطبي العام الإلكتروني حيث سيكون اعتماد تلك الشهادات بأسماء الأطباء المسجلين العاملين في المجلس الطبي العام وموثقة إلكترونيا بأنظمة وزارة الصحة ولا تحتاج إلى توقيع أو أختام من إدارة المجلس الطبي وسيتم تسلم الشهادة الإلكترونية مرفقا بها رمز الاستجابة السريع (QR-code) والذي يكون مشفرا ومحميا حفاظا على الخصوصية على التطبيق الحكومي الموحد (سهل) من خلال الإشعارات بحيث يمكن تحميل الشهادات المصدرة وطباعتها لتقديمها بحيث يتم التحقق من صلاحية الشهادة باستخدام تطبيق (Q8Sehe) من خلال مسح رمز الاستجابة السريع (QR-code) المعتمد على نموذج الشهادة الإلكتروني من الجهة المختصة الإدارية.



يرجى التكرم الإيعاز لجهات الاختصاص بالمناطق التعليمية كافة (قسم التعيين - قسم الإجازات والدوام) بتزويدنا بأسماء وأرقام المدنية والهواتف وتحديد مركز عمل للموظفين المعنيين بالتحقق من صحة الشهادات الإلكترونية من خلال تعبئة النموذج المرفق مع إرفاق صورة من البطاقة المدنية للمرشحين وذلك حتى يتسنى لنا مخاطبة وزارة الصحة بالمطلوب. وتجدر الإشارة إلى استمرار اعتماد وزارة الصحة لموظفي أقسام الإجازات والدوام بالوزارة ممن لديهم مسبقا صلاحية التحقق من شهادات اللجان الطبية الإلكترونية عبر تطبيق (Q8Sehe) مع اعتبار الموضوع مهما وعاجلا.