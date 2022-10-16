عبدالعزيز الفضلي



تنطلق اختبارات الدور الثاني المؤجلة والتي تعتبر استثنائية لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية وبطيئي التعلم الذين حالت ظروفهم الصحية من دخول اختبارات نهاية العام الدراسي في الدورين الأول والثاني، صباح اليوم الأحد. وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» عن أن اختبار اليوم يعتبر الفرصة الأخيرة للطلبة، مشيرة إلى انه في حالة عدم حضور الطالب للاختبار لأي سبب كان، وكذلك من لم يجتزها ستكون نتيجته الرسوب وإعادة السنة. وأوضحت المصادر أن المناطق التعليمية استعدت جيدا للاختبارات وجهزت المقار وفق خطة موضوعة بالتنسيق مع الادارات المدرسية، متمنية التوفيق والنجاح لجميع أبنائنا الطلبة.