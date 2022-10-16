قال الجيش السوداني إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب اكثر من تسعة آخرين في اشتباكات قبلية بين أفراد قبيلتي المسيرية والنوبة بولاية غرب كردفان في السودان.



وذكر الجيش في بيان أنه تمت السيطرة على أعمال العنف التي وقعت في بلدة لقاوة بعد تدخل الجيش وقوات الدعم السريع والشرطة.



وتقع لقاوة خارج منطقة بالولاية يسيطر عليها فصيل من الحركة الشعبية لتحرير السودان-الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو، والذي يضم جيشه أفرادا من قبيلة النوبة.



ولطالما كانت الجماعة المتمردة على خلاف مع الحكومة السودانية، وشارك أفراد من قبيلة المسيرية العربية في الصراع.



ووصل أمس الاول تسعة من رجال القبائل العربية إلى الخرطوم بعد أن كانت الحركة الشعبية لتحرير السودان-الشمال تحتجزهم.



وجاء الإفراج عنهم عقب محادثات بين قيادة الجماعة ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ووسطاء من جنوب السودان، حسبما جاء في بيان عسكري منفصل وصف إطلاق سراحهم بأنه «بادرة حسن نية».