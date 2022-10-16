تظاهر إيرانيون في الشوارع مجددا امس، مع دخول حركة الاحتجاجات ضد السلطات أسبوعها الخامس، والتي أشعلتها وفاة الشابة الكردية مهسا أميني وتقابل بقمع شديد، وفق وسائل إعلام ومنظمات غير حكومية.

وصرخت نساء غير محجبات في تظاهرات امس التي دعا إليها نشطاء تحت شعار «بداية النهاية» للنظام: «على الملالي الرحيل» في كلية شريعتي التقنية والمهنية في طهران، وفق ما أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر الإنترنت على نطاق واسع.



وغرب طهران، ألقى محتجون مقذوفات على قوات الأمن بالقرب من ميدان رئيسي في مدينة همدان، وفق صور تحققت منها وكالة فرانس برس.

وعلى الرغم من تعطيل شبكة الإنترنت على نطاق واسع وحجب السلطات التطبيقات الشعبية مثل انستغرام وواتساب، تجمع إيرانيون أمس في شوارع مدينة أردابيل شمال غرب البلاد، وفق ما أظهرت مقاطع فيديو نشرت على «تويتر».

وبالتوازي، نفذ التجار إضرابا في مدينة سقز مسقط رأس مهسا أميني في محافظة كردستان (شمال غرب) ومهاباد (شمال) وفق موقع 1500 تاسفير، الذي يحصي انتهاكات حقوق الإنسان.