أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة دفن جثامين 41 هم ضحايا حادث منجم الفحم المنكوب، بينما هناك 5 عمال في حالة حرجة.



وقال قوجة امس إن ستة عمال مصابين يتلقون العلاج في مستشفيات مدينة اسطنبول، و3 آخرين يتلقون العلاج في منطقة بارتين الواقعة على البحر الأسود.



في هذه الأثناء ذكرت قناة «تي آر تي» الإخبارية الرسمية، أن عمليات مكافحة الحرائق تواصلت في المنجم الواقع على بعد 300 كيلومتر شمال شرق العاصمة أنقرة.



ووقع انفجار في المنجم على مسافة 300 متر من سطح الأرض الجمعة الماضي، ما أدى إلى حصار العشرات من عمال المناجم أو مقتلهم، وتم انتشال آخر عامل منجم مفقود من إجمالي 110 عمال كانوا تحت الأرض وقت الانفجار، ووجد ميتا.



ويعد هذا أحد أسوأ الحوادث الصناعية في تاريخ تركيا الحديث.