أعلن عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة الوطني أحد مكونات «الإطار التنسيقي» الشيعي في العراق عدم مشاركة تياره في الحكومة العراقية المقبلة.



ودعا الحكيم، خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة المكلف محمد شياع السوداني امس إلى «تشكيل حكومة خدمة وطنية بوزراء أكفاء ممن يشهد لهم بالمهنية والنزاهة وحسن الإدارة، تكون قادرة على تحقيق تطلعات الشعب العراقي».



كما طالب بـ «ضرورة اختيار فريق منسجم في إدارة المرحلة القادمة وتحديد الأولويات الخدمية للحكومة وفق حاجات المواطنين ومدى تماس الخدمة مع واقعهم المعيشي اليومي».



وشدد الحكيم على اهمية «الانفتاح على المحيط الإقليمي والدولي وإيجاد معادلة توازن تضمن حقوق العراق وتحفظ سيادته وتراعي استكمال مشاريع وخطط الحكومات السابقة والإفادة من الوفرة المالية في مجال الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة».



من جهته، جدد السوداني التأكيد على محاربة الفساد في مفاصل الدولة ومؤسساتها، وقال «لن نتوانى أبدا في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكل وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها».



وكشف عن أن برنامجه الحكومي سيركز على الجوانب الخدمية والاقتصادية التي تمس حياة المواطنين، مشددا على رفض إقصاء أي طرف وطني فاعل.