عبدالكريم أحمد

أغلقت المحكمة الدستورية باب تلقي الطعون بانتخابات مجلس الأمة الأخيرة بعد انتهاء المهلة القانونية لتقديمها بانتهاء عمل امس، حيث تلقت 7 طعون جديدة رفعت إجمالي الطعون الانتخابية إلى 50 طعنا بنتيجة انتخابات الدوائر الـ 5 والمراسيم المتعلقة بها.

وأقام الطعون الجديدة مرشحو الدائرة الثانية ناصر عبدالرحمن العبيدي وفيصل أحمد عثمان الحيدر وعادل عيسى عبدالله اليحيى، ومرشحا الدائرة الثالثة جراح خالد سليمان الفوزان وأحمد محمود غلوم عسكر، ومرشحا الدائرة الرابعة معالي هندي مرشد البرازي ومحمد عوض عبيد الرقيب.

ويطالب الطاعنون بإعلان فوزهم في دوائرهم وببطلان إعلان من حصلوا على مراكزهم، بقول منهم إن عملية الفرز والتجميع شابها خطأ أدى إلى عدم احتساب أصوات لصالحهم.