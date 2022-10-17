سامح عبدالحفيظ



على وقع إعلان عدد من النواب أمس حضورهم إلى قاعة عبدالله السالم امس الأحد لعقد جلسة لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر تطبيقا لنص المادة 87 من الدستور، ووصل إلى القاعة 44 نائبا.



وقال رئيس السن النائب مرزوق الحبيني أثناء الجلسة: «أوجبت المادة 87 من الدستور دعوة مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات. وأضافت المادة أنه إذا لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعوا للاجتماع صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين».



وأضاف الحبيني: «ومؤدى ذلك أن المجلس يعتبر مدعوا للاجتماع بدعوة ممن وضع الدستور وأصدره ودون الحاجة لأي دعوة أخرى في صباح اليوم التالي للأسبوعين».



وتابع: «وبناء على ذلك يكون موعد الاجتماع اليوم 16 أكتوبر 2022 وقد توافر نصاب الانعقاد في جلسة اليوم، إلا أنه لعدم حضور الحكومة لهذه الجلسة، لذلك لا نستطيع الاستمرار في هذه الجلسة وترفع الجلسة ونذكر ان موعد الجلسة القادمة الثلاثاء 18 أكتوبر».



وبعد رفع الجلسة توالت تصريحات النواب، فقالت النائب د.جنان بوشهري: عقدت الجلسة برئاسة رئيس السن الأخ مرزوق الحبيني، وتمت تلاوة الأسماء ورفع الجلسة لعدم حضور الحكومة.



وتابعت: أشكر الزملاء النواب ممن حضر حرصا على سلامة الجوانب الدستورية والممارسة السليمة. وأشكر من اعتذر عن عدم الحضور لإيمانه برأي دستوري آخر، فنحن أمام اختلاف دستوري وليس خلافا شخصيا.



من جهته، قال النائب حامد البذالي: «حضورنا اليوم بقاعة عبدالله السالم مسؤولية تاريخية لحماية الدستور وتطبيق مواده أمانة تحملناها وسنتحملها مستقبلا، مشيرا إلى أن الجلسة رفعت إلى يوم الثلاثاء (استنادا إلى المادة 104).



بدوره، قال النائب حمد المدلج: «تثبيتا لموقفنا الدستوري حضرنا اليوم.. رغم تأخرنا لدقائق لظرف خارج عن الإرادة، وقدر أهل الكويت أكبر».



من جانبه، قال النائب يوسف البذالي: «انتصارا للدستور، حضرت اليوم إلى قاعة عبدالله السالم مع عدد من الزملاء ورفعت الجلسة إلى يوم الثلاثاء المقبل، وبهذا تمت إزالة الشوائب الدستورية ونسأل الله الخير للكويت وشعبها».



أما النائب محمد المهان العجمي فقال: «حضورنا اليوم بقاعة عبدالله السالم مسؤولية تاريخية، ‏ورفعت الجلسة الى يوم الثلاثاء (استنادا إلى المادة 104)».



الحضور النيابي



أحمد حاجي لاري



أسامة زيد الزيد



أسامة عيسى الشاهين



ثامر سعد الظفيري



جنان محسن رمضان



حسن عبدالله جوهر



حمد محمد المطر



حمدان سالم العازمي



خالد محمد العتيبي



خالد مرزوق العميرة



خليل إبراهيم الصالح



خليل عبدالله أبل



سعد علي الرشيدي



سعود عبدالعزيز الهاجري



شعيب شباب المويزري



شعيب علي شعبان



صالح أحمد عاشور



الصيفي مبارك الصيفي



عادل جاسم الدمخي



عبدالعزيز طارق الصقعبي



عبدالكريم عبدالله الكندري



عبدالله تركي الأنبعي



عبدالله جاسم المضف



عبدالله فهاد العنزي



عبدالوهاب عارف العيسى



عبيد محمد المطيري



عيسى أحمد الكندري



فارس سعد العتيبي



فلاح ضاحي الهاجري



فيصل محمد الكندري



ماجد مساعد المطيري



مبارك حمود الطشة



مبارك هيف الحجرف



محمد براك المطير



محمد هادي الحويلة



محمد هايف المطيري



مرزوق فالح العازمي



مهلهل خالد المضف



مهند طلال الساير



هاني حسين شمس



حامد البذالي



يوسف البذالي



د.محمد المهان



حمد المدلج