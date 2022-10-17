السبيعي: نسعى لتسهيل امتلاك وإصدار البطاقات لشريحة كبيرة من المقيمين والمواطنين

الشركة بصدد الانتهاء من التوقيع مع أحد البنوك المحلية كشريك مشغل لنشاطهم بالمحافظ الإلكترونية



أعلنت شركة «AZ eWallet» عن توقيع عقد مع شركة «VISA» العالمية لإصدار بطاقات السداد والسحب الآلي، وبذلك تكون أول محفظة إلكترونية بالكويت تقوم بتقديم هذه الخدمة بالشراكة مع «VISA».



وفي هذا السياق، قال المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة عبدالعزيز السبيعي إن الشركة تسعى لتسهيل امتلاك وإصدار البطاقات لشريحة كبيرة من المقيمين والمواطنين من خلال تقديم خدمات مميزة لعملائها.



وأكد السبيعي على أن شركة «AZ eWallet» بصدد الانتهاء من التوقيع مع أحد البنوك المحلية الكبيرة كشريك مشغل لنشاطهم في المحافظ الالكترونية.

وأضاف ان الأشهر القليلة القادمة ستشهد تغيرات كبيرة في هذا القطاع، وان شركة «AZ eWallet» تسعى إلى ان تكون في صدارة هذا القطاع.



من جانبه، قال مدير VISA في الكويت أنكوش ديفاداسون إن شركة VISA بصفتها قائد المدفوعات الرقمية فخورة بشراكتها مع AZ eWallet وتدعم جهودهم في توسيع فوائد التجارة الرقمية إلى المزيد من المستهلكين في الكويت.