جواهر بنت عبدالله القاسمي: مستمرون في استثمار الأدوات الإبداعية للنهوض بشبابنا وخدمة مجتمعاتنا



الشارقة - عبدالحميد الخطيب



أسدل «مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب» أمس الاول الستار على أنشطة الدورة التاسعة التي نظمتها مؤسسة «فن» المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في الإمارات، تحت رعاية قرينة صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.



نجح المهرجان في أن يستقطب خلال ستة أيام (من 10 حتى 15 الجاري) أكثر من 30 ألف شخص من زوار ومشاهير وفنانين ومسؤولين وخبـــراء سينمائيــــــين، ممن أقبلوا على عروضه السينمائية وفعالياتــــه المتنوعة، التي تضمنت أفلاما محلية وعالمية، وورش عمل فنية شارك فيها كوكبة من خبراء الفن السابع خبراتهم مع جمهور المهرجان، وتناولت مراحل إنتاج الأفلام وأسرار نجاحها.



وتوّج المهرجان الأفلام التسعة الفائزة، والتي توزعت على سبع فئات رئيسة وفئة استثنائية، خلال حفل الختام الذي أقيم في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، بحضور الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مديرة مؤسسة (فن)، مديرة المهرجان.



واختار أعضاء لجان التحكيم الأفلام الفائزة من مجموع 95 فيلما عرضها المهرجان، منها أعمال عرضت لأول مرة على مستوى العالم والشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي.



الأفلام الفائزة



حصد فيلم «صديقان» للمخرج براسون تشاترجي الجائزة الكبرى «أفضل فيلم روائي طويل»، بينما فاز فيلم «نور شمس» للمخرجة فايزة أمبه بجائزة «أفضل فيلم خليجي قصير»، كما نال فيلم «سلفادور دالي» للمخرج إلديار ماداكيم جائزة «أفضل فيلم روائي دولي قصير»، وحاز فيلم «الموت والسيدة» للمخرجين جيف بيلي ولوسي سترويفر جائزة «أفضل فيلم رسوم متحركة».



وحصد فيلم «أكبر منا» للمخرج فلورا فاسور جائزة «أفضل فيلم وثائقي»، وفيلم «دموع سين» جائزة «أفضل فيلم من صنع الطلبة»، وهو من إخراج كل من: يانيس بلعيد، إليوت بينارد، نيكولا مايور، إتيان مولين، هادريان بينوت، ليزا فيسينتي، وفلبين سينغر، أما جائزة «أفضل فيلم من صنع الأطفال والناشئة» فذهبت لفيلم «ضعيف القلب» للمخرج ديلان سكوت، فيما حاز فيلما «قل لا للبلاستيك» للمخرجة آنو شيتري و«سانتال» لسانديب مينالي جائزة «أبطال الاستدامة» التي يقدمها «مجلس شباب أهداف التنمية» في الإمارات.



أداة تغيير



وخلال الحفل، ألقت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، كلمة قالت فيها: ستة أيام من الإبداع السينمائي عاشها زوار المهرجان، امتزجت فيها مشاعر الحضور عبر عروض استحضرت على شاشات المهرجان إبداعات محلية وعالمية، تعددت في موضوعاتها، إلا أنها اتحدت ثمارها في ترسيخ دور الفنون أداة للتغيير، وعنصر مؤثر في مسيرة الأجيال نحو مستقبل أفضل.



وأضافت الشيخة جواهر: نختتم الدورة التاسعة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، إلا أننا مستمرون في استثمار كافة الأدوات الإبداعية والفنية من أجل النهوض بشبابنا وخدمة مجتمعاتنا، انطلاقا من رؤى صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والدعم اللامحدود من قرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.



وتابعت: لا يسعنـــــا إلا أن نتقــــدم بعميـــق الشكر لجميع المشاركين، والداعمين، والشركاء، والمدربين، وأعضاء لجان التحكيم، الذين نتطلع من خلال جهودهم وإسهاماتهم القيّمة إلى دورات أخرى من الإبداع والتميز التي رسمها المهرجان، وعروض متجددة يقودها المبدعون الذين سعدنا بتكريم نخــــبة منهم ضمن فئات المهرجان المتنوعة، والذين رسموا بإبداعهم صورة مشرقة للفن الهادف، ولوحة رائعة لترسيخ دور السينما في تحسين حياة الإنسان، فالسينما مصدر لا ينضب من التحفيز والتأثير الإيجابي في الأطفال والشباب، وقوة فاعلة في إطلاق العنان لقدراتهم الإبداعية المتجددة.



تكريم لجنة التحكيم



وشهد الحفل تكريم أعضاء لجنة تحكيم الأفلام في المهرجان، والتي ضمت كلا من: نواف الجناحي وعايدة شلايبفر لفئة «أفلام روائية طويلة»، والكاتبة هبة مشاري حمادة والفنانة بثينة الرئيسي لفئة «أفلام خليجية قصيرة»، ومسعود أمرالله آل علي وياسر الياسري لفئة «أفلام روائية دولية قصيرة»، وسارة ولدادة ومريم السركال ولوري غوردون لفئة «أفلام رسوم متحركة»، وأحمد شهاب الدين وسوزان مبوغو لفئة «أفلام وثائقية»، وأمل الدويلة ونادية رحمن لفئة «أفلام من صنع الطلبة»، إضافة إلى تكريم «المحكمين الواعدين».



وكرمت إدارة المهرجان قائمة الشركاء والداعمين، كما كرمت المدربين الذين شاركوا في ورش المهرجان، وتقدم المهرجان بتكريم خاص لمديري الجلسات الحوارية والمتطوعين.