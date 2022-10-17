القاهرة - محمد صلاح



تصور الفنانة السورية جومانا مراد مشاهدها في فيلم «ع الزيرو» المقرر عرضه صيف العام المقبل بعد غيابها عن الشاشة الكبيرة منذ مشاركتها في فيلم «الحفلة» عام 2013 مع أحمد عز.

وأعربت عن سعادتها بالعودة للسينما من خلال عمل مميز ومع نجوم كبار هم: محمد رمضان ونيللي كريم، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

وتنتظر عرض فيلم «القصر الملعون» مع دينا الشربيني وأحمد داوود ومحمود عبدالمغني، وهو من تأليف وإخراج وائل عبدالله، وتظهر فيه ضيفة شرف، كما انها تشارك في مسلسل «مهب الريح» للفنانة هند صبري، وتجسد فيه جومانا مراد شخصية محامية تعمل في مكتب محاماة يمتلكه النجم إياد نصار.

من ناحية أخرى، تدخل جومانة مجال أغاني المهرجانات الشعبية بالتعاون مع فريق الباور العالي، وتتدرب حاليا على الكلمات واللحن استعدادا لتسجيل الأغنية وطرحها، وتتمنى ان تنال إعجاب المشاهدين على اليوتيوب.