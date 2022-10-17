تستعد الفنانة هيفاء وهبي هذه الأيام لتصوير مشاهدها الأخيرة في فيلم «رمسيس باريس»، بين مصر وباريس، وهو من النوع الكوميدي، وتدور أحداثه حول سرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر.

وكشفت هيفاء وهبي في لقاء عبر وسائل مواقع التواصل، عن أن الشخصية التي تتمنى تجسيدها في عمل فني، قائلة: «أتمنى تقديم شخصية مريضة نفسية»، مشيرة إلى أنها قادرة على التعامل مع هذا الدور بشكل جيد.

وأشارت هيفاء إلى أنها ترغب في تجسيد شخصيات أخرى منها الغامضة والمهزوزة والمرحة، لكنها تميل هذه الفترة إلى الأدوار الكوميدية، كما اشارت هيفاء إلى انها تعد حاليا لمسلسل لبناني، وتنتظر اكتمال التحضيرات لإعلان التفاصيل لاحقا.