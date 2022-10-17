أعلنت شركة الاتصالات الكويتية «stc»، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والمنصات المتكاملة للعملاء في الكويت، عن إطلاق حملتها للتوعية بسرطان الثدي بعنوان «وعيك قوتك»، على مدار شهر أكتوبر الجاري تزامنا مع شهر التوعية العالمي، التي تشمل عددا من الأنشطة الداخلية والخارجية تنظمها stc بالتعاون مع أطباء من المستشفى الدولي.



وفي بيان لها، أوضحت stc أن نشر وزيادة الوعي حول الوقاية من سرطان الثدي يأتي كمبادرة سنوية تشارك فيها الشركة تحت مظلة برنامج المسؤولية المجتمعية الشامل للشركات. وهذا العام تعاونت stc مع المستشفى الدولي لاستضافة أطباء من المستشفى في فعالية أقيمت للموظفات في المبنى الرئيسي للشركة لنشر الوعي حول أهمية الكشف المبكر والاهتمام بالفحص الدوري. وقام الأطباء المعالجون بتزويد موظفات stc بأساليب الكشف المبكر ومعلومات إضافية عن المرض ونصائح استشارية. وكجزء من التعاون، قدم المستشفى الدولي لموظفات stc خصومات خاصة بما في ذلك قسيمة خصم بنسبة 50% على تصوير الثدي بالأشعة السينية وخصم 50% عند استشارة أحد أطباء المستشفى.



كما استضافت stc الكاتبة والاقتصادية نادية الشراح ضمن حملة «وعيك قوتك» لمشاركة قصة كفاحها ونجاحها ضد مرض السرطان مع موظفات الشركة وتوعيتهم حول أهمية الفحص الدوري المبكر، حيث إن التشخيص المبكر ينقذ حياة الفرد.



وتعليقا على هذه الحملة، قالت دانة الجاسم، مدير عام اتصالات الشركات في stc: تشارك stc سنويا في شهر التوعية بسرطان الثدي بهدف توعية أكبر عدد ممكن من الأفراد وخاصة موظفات stc بمرض سرطان الثدي. وتركز حملتنا هذا العام على مفهوم «الوعي قوة»، الذي يستهدف تعزيز الوعي بالطرق المناسبة لاكتشاف المرض والبحث عن العلاج اللازم في مرحلة مبكرة.