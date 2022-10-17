قال رئيس وحدة المؤسسات وكبار المتبرعين في الهيئة الخيرية الإسلامية رئيس وفد المتطوعين جراح الزيد إن الهيئة تمكنت من إنفاذ المرحلة الأولى من برنامجها الإغاثي لمساعدة متضرري الفيضانات في باكستان. وأضاف الزيد في تصريح صحافي عقب عودة الفريق إلى البلاد أن البرنامج أسفر عن توزيع 2550 سلة غذائية لـ 15300 محتاج في أقاليم (خيبر باختون خوا) و(بلوشستان) و(السند).



وأوضح أن الزيارة حققت أهدافها الإنسانية بالتنسيق مع السفارة الكويتية في إسلام آباد وبالتنسيق الميداني مع مكتب الهيئة الخيرية والجمعيات المحلية في باكستان. يذكر أن الفيضانات التي ضربت جنوب وشمال غرب باكستان في الأشهر القليلة الماضية خلفت دمارا واسعا طال ما يقارب ثلث مساحة باكستان ما أدى إلى مقتل الآلاف وتشريد ما يزيد على 30 مليون إنسان.