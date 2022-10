استمراراً لحملاتها المتنوعة المتعلقة بالبيئة، نظمت كوستا كوفي الكويت، إحدى شركات صناعات الغانم (مجموعة قتيبة الغانم) حملة لرفع المخلفات والأنقاض من مياه جزيرة قاروه، بالتعاون مع فريق The One Dive، حيث تمكن الفريق من انتشال أكوام من النفايات والأنقاض المرمية والمخلفات الضارة بالبيئة البحرية. انطلقت رحلة الفريق من شاطئ الخيران، واتجه المتطوعون مع عدد من موظفي كوستا كوفي إلى جزيرة قاروه، وتمكنوا من انتشال شباك صيد مهملة ومخلفات بلاستيكية وبقايا قوارب تالفة، وغيرها من النفايات. تتبع «كوستا كوفي» نهجا واضحا في الحفاظ على البيئة، حيث تنظم حملة شهرية لتنظيف الشواطئ مع موظفيها، في أجواء مفعمة بالتكاتف والتعاون. والتزاما منها بتشجيع الحفاظ على البيئة، تقدم الشركة خصما بقيمة 15% على أي طلب قهوة عندما يحضر العملاء أكوابهم الخاصة القابلة لإعادة الاستخدام، هذا بالإضافة إلى مشاركتها في عدة مبادرات بيئية عالمية لرفع نسبة الوعي عند أفراد المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة، مثل يوم الأرض وساعة الأرض. تعد الحملات البيئية الأكبر أيضا محورا رئيسيا في قائمة المسؤوليات الاجتماعية لكوستا كوفي، مثل حملة «Ground for Ground» الهادفة لتحويل بقايا القهوة المطحونة إلى أسمدة ومواد مغذية للتربة الزراعية. للتعرف على آخر أخبار كوستا كوفي والمشاركة في المبادرات المستقبلية، يمكنكم متابعة حسابهم على إنستغرام على [email protected]