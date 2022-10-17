الدوحة ـ فريد عبدالباقي



يعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الدولة المضيفة لبطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم 2023 في مقره بالعاصمة الماليزية (كوالالمبور).



وعلمت «الأنباء» من مصادرها أن هناك اتجاها لدى الاتحاد القطري لكرة القدم بسحب ملف تنظيم بطولة كأس أمم آسيا «2027»، وذلك في حالة إسناد مهمة تنظيم النسخة المقبلة من بطولة آسيا «2023».



وكانت اتحادات قطر والسعودية والهند وإيران قد تقدمت بملفات تنظيم بطولة آسيا «2027»، حيث لم يسبق للمملكة ولا الهند استضافة البطولة القارية، فيما استضافتها قطر وإيران 4 مرات مناصفة بين الدولتين، علما بأن أوزبكستان انسحبت من سباق الاستضافة في يناير 2021.



ومن المقرر أن يتم إعلان الدولة الفائزة باستضافة كأس آسيا المقررة عام 2027 بين شهري مارس وأبريل المقبلين، خلال اجتماع كونغرس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وسط مشاركة 47 عضوا.



وتعتبر العاصمة القطرية (الدوحة) هي الأقرب لاستضافة البطولة الحائرة كأس آسيا «2023»، وذلك أن اعتذرت الصين في مايو الماضي عن عدم التنظيم بسبب سياستها للحد من انتشار جائحة كوفيد- 19.



وسيكون التنافس محصورا بين قطر وكوريا الجنوبية، مع أفضلية واضحة للملف القطري، لاسيما إندونيسيا تلملم جراحها بعد كارثة تدافع في ملعب لكرة القدم مطلع أكتوبر الجاري، أدت إلى وفاة 132 شخصا بينهم عشرات الأطفال.



كيروش في الدوحة



هذا، واستقبلت إدارة النادي الأهلي القطري، وفدا إيرانيا يضم نائب رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، والمدرب البرتغالي لمنتخب إيران كارلوس كيروش، وبعض الإداريين، التقى خلالها الوفد بالمدير العام للنادي القطري عارف عبدالرحمن والمدرب المونتينيغري للفريق الكروي نيبويشا يوفوفيتش، وذلك في إطار متابعة الاتحاد الإيراني للاعبي المنتخب الذين ينشطون في الدوري القطري.



وقدم الوفد الإيراني شكره الجزيل لإدارة العميد الأهلاوي على حسن تعاونهم بشأن لاعبي المنتخب الإيراني سيد محمد حسين كنعاني وشجاع خليل زاده المحترفين في النادي الأهلي والسماح لهما دائما بالالتحاق بالمنتخب الإيراني في مبارياته الودية ومعسكراته في الفترة الماضية.



ويلعب المنتخب الإيراني في مونديال قطر ضمن المجموعة الثانية برفقة منتخبات إنجلترا وأميركا وويلز.



3 ميداليات لفارس حسونة



من ناحية أخرى، حصد الرباع القطري فارس إبراهيم حسونة 3 ميداليات ملونة في منافسات بطولة آسيا لرفع الأثقال 2022، والتي ينظمها الاتحاد البحريني لرفع الأثقال تحت إشراف الاتحاد الآسيوي لرفع الأثقال والتي اختتمت أمس في قاعة المؤتمرات بفندق كراون بلازا- البحرين، بمشاركة 28 دولة.



وأهدى صاحب ذهبية دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، أول ميدالية ذهبية في منافسات في وزن 102 كغم، بعد أن أحرز المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة النتر بعد أن تمكن من رفع 215 كغم، والمركز الثاني والميدالية الفضية في مسابقة الخطف بعد رفعه 171 كغم، ليخطف بذلك المركز الأول والميدالية الذهبية في المجموع العام بعد أن وصل إلى مجموع 386 كغم.

وشارك الرباع فارس في الوزن الأولمبي الجديد 102 كغم، لأول مرة، بدلا من الوزن السابق 96 كغم.