بيروت - ناجي شربل



حقق البرج المتصدر فوزه السادس تواليا على الاخاء الأهلي عاليه صاحب القاع بثنائية نظيفة في المباراة التي أجريت بينهما على ملعب نادي الصفاء في وطى المصيطبة في المرحلة السادسة من الدوري العام اللبناني الـ 63 لكرة القدم، سجلهما محمد صادق وستيفان سارفو، ليرفع فريقهما رصيده إلى 18 نقطة كاملة في حين لم يدخل الفريق الجبلي بعد لائحة النقاط في المسابقة.



وفي مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، حقق النجمة فوزه الرابع على ضيفه طرابلس الرياضي وصيف القاع بثنائية نظيفة أيضا سجلها عبيدة الحلبي خطأ في مرمى فريقه وخليل بدر. ورفع النبيذي رصيده إلى 13 نقطة، مقابل نقطة واحدة لطرابلس الذي عانى خسارته الخامسة.



وحقق الحكمة بيروت فوزه الثاني في المسابقة على الصفاء 3-1، في المباراة على ملعب أمين عبدالنور البلدي في بحمدون، وقد سجل للحكمة السنغالي بوكونتا سار (2) وعمر الكردي. وللصفاء ايمن أبو صهيون.



وهذا الفوز الثاني للحكمة حيث رفع رصيده إلى 7 نقاط (تعادل في مباراة واحدة مع شباب الساحل)، والتعثر الثاني للصفاء، فاستقر رصيده عند 8 نقاط. وتلا المباراة أعمال شغب في أرض الملعب من قبل جمهور الصفاء الذي حاول قسم منه الاعتداء على لاعبي الحكمة.