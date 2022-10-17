القاهرة - سامي عبدالفتاح



شهد يوم أمس الأول 10 أهدف مصرية نظيفة في شباك ضيوف الأندية المصرية ضمن منافسات بطولتي أفريقيا للأندية، فقد فاز الأهلي على ضيفه الاتحاد المنستيري بثلاثية نظيفة بملعب السلام ضمن جولة الإياب لدور الـ 32 لبطولة دوري الأبطال ليصعد الأهلي إلى دور المجموعات، فيما انتقل الاتحاد المنستيري إلى دور الـ 32 الإضافي للبطولة الكونفيدرالية.



كما اكتسح بيراميدز ضيفه هلال الساحل السوداني بسباعية نظيفة في جولة الإياب لدور الـ 32 ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، ليصعد بيراميدز الى دور الـ 32 الإضافي، بينما ودع الفريق السوداني البطولة.



وفي ستاد السلام بالقاهرة، حقق الأهلي فوزا مثيرا على حساب ضيفه الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة 3-0 سجل للأهلي أحمد عبدالقادر في الدقيقة 15، ثم حمدي فتحي هدفين في الدقيقتين 43 و57 من ضربتي رأس.



وفي ملعب الدفاع الجوى، حقق بيراميدز فوزا عريضا على حساب ضيفه هلال الساحل السوداني، بنتيجة (7-0)، وسجل أهداف بيراميدز أحمد سامي في الدقيقة 2 والتونسي فخر الدين بن يوسف هاتريك في الدقائق 15 و20 و25 وإسلام عيسى في الدقيقة 24 ورمضان صبحي في الدقيقة 27 والمغربي محمد الشيبي في الدقيقة 69.



إلى ذلك، تستعد جماهير الكرة المصرية لانطلاق بطولة الدوري الممتاز، وستكون على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة من الجولة الأولى.



وجاءت المواعيد للجولة الأولى كالتالي: يوم الثلاثاء 18 أكتوبر يلتقي أسوان والاتحاد السكندري بستاد أسوان، والبنك الأهلي مع فاركو بستاد بتروسبورت، والمصري وسيراميكا كليوباترا بستاد برج العرب. وفي يوم الأربعاء 19 أكتوبر يلتقي إنبي مع بيراميدز بستاد بتروسبورت، والإسماعيلي مع الأهلي بستاد برج العرب، والزمالك وسموحة بستاد المقاولون العرب. وتختتم الجولة يوم الخميس 20 أكتوبر بمواجهات: المقاولون العرب وغزل المحلة بستاد المقاولون العرب، وحرس الحدود مع فيوتشر بستاد حرس الحدود، والداخلية مع طلائع الجيش بستاد السويس.