عبدالكريم العبدالله

بارك رئيس نقابة العاملين في وزارة الصحة حسين العازمي، لوزير الصحة د.أحمد العوضي، نيله ثقة القيادة السياسية وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ، داعيا من الله عز وجل أن يعينه على حمل الأمانة، متمنياً أن تكون هذه الثقة هي بداية انطلاقة للإرتقاء بالمنظومة الصحية.

وقال في تصريح صحافي، إن نقابة العاملين في وزارة الصحة تمد يد التعاون للوزير العوضي في ما من شأنه خدمة المنظومة الصحية والموظفين بمختلف قطاعات الوزارة .

ودعا العازمي وزير الصحة الى تبني جميع قضايا موظفي وزارة الصحة والالتفات إلى همومهم ومشاكلهم وتذليل كافة العقبات من أمامهم، واقرار كافة المطالبات المستحقة.