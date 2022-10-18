أسامة أبو السعود



قال وكيل الوزارة المساعد للشؤون الثقافية في وزارة الأوقاف سلمان هزاع الديحاني، إن الوزارة حريصة على تفعيل مبدأ الشراكة مع مؤسسات وهيئات الدولة للريادة عالميا ومحليا في العمل الإسلامي.



جاء ذلك خلال معرض «حرفتي بيدي 2»، والذي يهتم بعرض المشغولات اليدوية لمراكز التأهيل لمشغولات الحاضنات والورش الحرفية لنزلاء الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية ومراكز التأهيل بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة كوزارة الداخلية ووزارة الشؤون بالإضافة إلى وزارة الصحة، وتم خلال الافتتاح عرض المنتجات التي صنعت من قبل نزلاء المؤسسات الإصلاحية، وذلك بهدف ملء وقت الفراغ للنزلاء بما هو مفيد على المستوى الشخصي وبما يعود عليه أيضا على المستوى المادي، مشيرا إلى أن التجربة تعمل على إبراز تجربة الإدارة في تأهيل نزلاء المؤسسات الإصلاحية وبرنامجها التدريبي الحرفي وأنشطتها التأهيلية على يد نخبة من المدربين المتخصصين، وفق خطة معتمدة لتحقيق الغايات والأهداف التي أنشئت من أجلها لتدريب وتأهيل الفئات المعنية ودمجها في المجتمع بصورة لائقة ومناسبة.



من جانبه، أوضح مدير إدارة التأهيل والتقويم د.ناصر العجمي، أن إدارة التأهيل والتقويم في وزارة الأوقاف أقامت حفل افتتاح معرض المشغولات اليدوية والفنية «حرفتي بيدي 2» لعرض المشغولات اليدوية لنزلاء الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية ومراكز التأهيل، وذلك تحت وكيل الوزارة المهندس فريد أسد عمادي اعتبارا من يوم الاثنين الموافق السابع عشر من أكتوبر ولمدة 4 أيام في مبنى «الأوقاف» بالرقعي - الدور الأرضي.



وأردف العجمي قائلا: إننا حريصون على عرض جميع منتجات إدارة التأهيل والتقويم، ومن أبرزها المنتجات الموجودة داخل أروقة المؤسسات الإصلاحية في السجن المركزي والسجن العمومي، وكذلك السجن الخاص بالنساء من مشغولات خشبية ومشغولات يدوية بالتعاون مع وزارة الصحة في مركز الصحة النفسية ومركز رعاية الأحداث استطعنا توفير جميع المنتجات التي قام بها نزلاء المؤسسات التابعة للمؤسسات الإصلاحية، مشيرا الى ان إدارة التأهيل والتقويم قد حرصت على توفير جميع المواد الأولية وتوفير المدربين المختصين للعديد من الورش والدورات التدريبية، ومن أهمها دورة الطاقة المتجددة للكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية، علاوة على الدورات الخاصة بقسم النجارة والميكانيك، إضافة إلى الدورات الخاصة بنزيلات المؤسسات الإصلاحية لقسم المشغولات اليدوية.



وأضاف العجمي ان المعرض الأول لحرفتي بيدي أقيم عام 2018 ونظرا للظروف التي مرت بالعالم خلال جائحة كورونا تم في هذا العام المعرض الثاني بحضور جماهيري من المهتمين بالمشغولات والحرف اليدوية.